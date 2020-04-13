شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 574 شخصا بفيروس كورونا في فرنسا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الصحة العامة الفرنسية اليوم الاثنين إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 14967 شخصا من 14393 أمس الأحد.

وأوضحت الهيئة أن 6821 مريضا يرقدون حاليا في وحدات الرعاية الفائقة انخفاضا من 6845 أمس. وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن. ودعت الهيئة إلى توخي الحذر لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عددا كبيرا جدا من المرضى.