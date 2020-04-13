شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل حالتي إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالتي جديدتين مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 391 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تعافي 14 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 215 حالة.

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