شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: وفيات كورونا في الولاية تجاوزت 10آلاف شخص والان نبدء بالتفاصيل
وفي إشارة إلى حصيلة الوفيات، قال كومو: "اعتقد أنه يمكن القول إن الأسوأ قد ولى.. نحن نتحكم الآن في انتشار المرض".
وذكر كومو أن منحنى الإصابة بالمرض قد اعتدل فيما يبدو، مع تراجع معدل الوفيات.
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