شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: وفيات كورونا في الولاية تجاوزت 10آلاف شخص والان نبدء بالتفاصيل

صرح حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الاثنين أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولاية بلغت 10056 شخصا، بعد زيادة الوفيات اليوم الاثنين بواقع 671 شخصا، في تراجع عن القفزات السابقة في أعداد الضحايا ومؤشر على فعالية جهود احتواء الوباء.

وفي إشارة إلى حصيلة الوفيات، قال كومو: "اعتقد أنه يمكن القول إن الأسوأ قد ولى.. نحن نتحكم الآن في انتشار المرض".

وذكر كومو أن منحنى الإصابة بالمرض قد اعتدل فيما يبدو، مع تراجع معدل الوفيات.