شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : سنقف بجانب ليبيا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير خارجية الصين وانج يي أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا في الوقاية والسيطرة على وباء كورونا. وأكد وزير الخارجية الصيني في خطاب لنظيره الليبي محمد سياله وقوف بلاده مع ليبيا نظرًا للتحديات الخطيرة في أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء الذي ينتشر بسرعة في عدة دول, معربًا عن تطلع الصين لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا .

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