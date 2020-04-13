لم يمنع تفشي فيروس كورونا المستجد شركة "سامسونغ" من السير وفق مخططها لإصدار هاتف "غالاكسي فولد 2".
ووفقا لما نشره موقع "sammobile"، تبدأ الشركة في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.
"غالاكسي فولد 2" هو الهاتف الثالث القابل للطي الذي تنتجه الشركة، بجانب Galaxy Z Flip وGalaxy Fold الأول.
وأنهت الشركة عملية إنتاج تجريبية للهاتف، وستبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد خلال أسابيع.
"غالاكسي فولد 2" هو الهاتف الثالث القابل للطي الذي تنتجه الشركة، بجانب Galaxy Z Flip وGalaxy Fold الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا لم يمنع 'سامسونع' من انتاج 'غالاكسي فولد 2' وهذا موعد إصداره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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