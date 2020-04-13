كورونا لم يمنع 'سامسونع' من انتاج 'غالاكسي فولد 2' وهذا موعد إصداره

ووفقا لما نشره موقع "sammobile"، تبدأ الشركة في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.

وأنهت الشركة عملية إنتاج تجريبية للهاتف، وستبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد خلال أسابيع.

"غالاكسي فولد 2" هو الهاتف الثالث القابل للطي الذي تنتجه الشركة، بجانب Galaxy Z Flip وGalaxy Fold الأول.