عمليات بغداد تعلن القبض على 22393 مخالفاً للحظر وحجز 1298 سيارة منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن القبض على ٢٢٣٩٣ وحجز ١٢٩٨ سيارة مخالفاً للحظر منذ فرضه في 17 آذار الماضي.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٣ نيسان، تتمكن من القاء القبض على ٢٢٣٩٣ مخالفاً، كما حجزت ١٢٩٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة".
وأضاف البيان أن "عدد الغرامات بلغ ٤٩٧١٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٦٦٥٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
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