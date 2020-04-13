رسمياً.. العراق يوافق على المشاركة في بطولة غرب آسيا بكرة القدم 2021

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، واصلت اجتماعاتها عبر الدائرة الالكترونية، اليوم، برئاسة اياد بنيان، وحضور الاعضاء كافة، والامين العام، وناقشت الكثير من المواضيع المطروحة، وخرجت بالفقرات الآتية:1-تماشيا مع رسالة الاتحاد الدولي (الفيفا) المتعلقة بجائحة كورونا ، والاجراءات المتخذة عالميا ازاؤها، قررت اللجنة التطبيعية استمرار تعليق الدوري العراقي الى 30 نيسان الجاري بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة، وما تحمل -ان شاء الله- من رفع هذه الغمة عن بلادنا وشعبنا الحبيب.

2-الموافقة على اشتراك منتخبنا الوطني بكرة القدم في بطولة غرب اسيا المقبلة في الامارات للمدة من 2 الى 15 كانون الثاني 2021.



3--تشكيل لجنة لمراجعة وصياغة النظام الاساسي للاتحاد العراقي والاتحادات الفرعية والروابط، تتألف من:1- اياد بنيان رئيسا.2- شامل كامل نائبا.3- احمد عباس.4- رافد عبد الامير .5- حسين علي .6- حسين جبار .7- اكرم نعيم العطوان.8- الحقوقي صالح المالكي.9 - غيث عبد الغني مقررا.

4-تؤكد اللجنة التطبيعية ان اجتماعاتها وما يصدر عنها يكون عبر الدائرة الاعلامية للاتحاد وهو مصدرها الرسمي الوحيد للإعلام".

