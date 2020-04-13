1-تماشيا مع رسالة الاتحاد الدولي (الفيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والاجراءات المتخذة عالميا ازاؤها، قررت اللجنة التطبيعية استمرار تعليق الدوري العراقي الى 30 نيسان الجاري بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة، وما تحمل -ان شاء الله- من رفع هذه الغمة عن بلادنا وشعبنا الحبيب.
2-الموافقة على اشتراك منتخبنا الوطني بكرة القدم في بطولة غرب اسيا المقبلة في الامارات للمدة من 2 الى 15 كانون الثاني 2021.
3--تشكيل لجنة لمراجعة وصياغة النظام الاساسي للاتحاد العراقي والاتحادات الفرعية والروابط، تتألف من:
1- اياد بنيان رئيسا.
2- شامل كامل نائبا.
3- احمد عباس.
4- رافد عبد الامير .
5- حسين علي .
6- حسين جبار .
7- اكرم نعيم العطوان.
8- الحقوقي صالح المالكي.
9 - غيث عبد الغني مقررا.
4-تؤكد اللجنة التطبيعية ان اجتماعاتها وما يصدر عنها يكون عبر الدائرة الاعلامية للاتحاد وهو مصدرها الرسمي الوحيد للإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. العراق يوافق على المشاركة في بطولة غرب آسيا بكرة القدم 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.