اربيل تعلن تسجيل ٢٢ حالة شفاء من كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة اربيل، الاثنين، عن تسجيل ٢٢ حالة شفاء من فيروس كورونا وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ٢٢ حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد في اربيل". وأضافت أن "مجموع حالات الشفاء من فيروس كورونا أصبح ٧٤". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 77 حالة للشفاء من الفيروس.



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