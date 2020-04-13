الخارجية تعلن استحصال الموافقة على إجلاء 115 عراقياً عالقين في الأردن

اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن استحصال الموافقة على اجلاء 115 عراقيا عالقين في الاردن.
وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سفارتنا لدى عمّان تستحصل الموافقة على إجلاء 115 عراقيّاً من أهل الأنبار كانوا عالقين في الأردن عن طريق البرّ".
وأضاف الصحاف، ان السفارة "ستُوصِلهم إلى المنفذ الحُدُوديّ بين العراق والأردن بعد مفاتحة محافظ الأنبار الأستاذ علي فرحان للموافقة على إدخالهم إلى المحافظة يوم غد".
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