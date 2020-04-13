وفيات كورونا في بلجيكا وهولندا تقترب من 7 آلاف

تشهد بلجيكا وهولندا ارتفاعا في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، حيث بلغت حصيلتها حتى الآن 3903 و2823 حالة على التوالي، بينما قاربت الإصابات 60 ألفا في البلدين.
وأكدت الهيئة أن أعداد الإصابات مستمرة في الازدياد وتجاوزت 30 ألفا، وقالت: "أصيب بالفيروس 942 شخصا منذ يوم أمس ليبلغ العدد الإجمالي 30589 مريضا، 1234 منهم في وحدات العناية المركزة".
وسجلت معظم الإصابات الجديدة في الإقليم الفلامندي (591)، يليه إقليم والونيا (235)، فيما كانت أقل زيادة في الإصابات في العاصمة بروكسل (113) وأكدت الهيئة شفاء 6707 مريضا من الفيروس حتى الأن.
وفي هولندا المجاورة، أكد المعهد الوطني للصحة العامة، تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس منذ أمس الأحد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2823.
ووصلت الإصابات في هولندا إلى 26551، بعد تشخيص إصابة 964 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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