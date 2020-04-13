بالصورة: نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

تصدرت نانسي عجرم غلاف النسخة العربية من "فوغ" وهي ترتدي الكمامة الطبية، التي أصبحت متداولة خلال هذه الفترة للوقاية من عدوى الفيروس التاجي.

وشاركت المطربة اللبنانية صورتها على الغلاف، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت معها: "انضممت إلى حملة "البقاء في المنزل" مع مجلة "فوغ" لمحاربة فيروس "كورونا"، والتعزيز من فكرة أهمية اتباع العادات الآمنة خلال الوباء، سنكون أقوى سويا".

وسجل لبنان انخفاضا قياسيا، اليوم الإثنين، في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين الجدد شخصين فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.