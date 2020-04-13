بالصورة: نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

تماشيا مع أجواء فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصبح حديث العالم في الوقت الراهن، ظهرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم على غلاف مجلة "فوغ" العالمية بشكل مختلف تماما.
وشاركت المطربة اللبنانية صورتها على الغلاف، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت معها: "انضممت إلى حملة "البقاء في المنزل" مع مجلة "فوغ" لمحاربة فيروس "كورونا"، والتعزيز من فكرة أهمية اتباع العادات الآمنة خلال الوباء، سنكون أقوى سويا".
وسجل لبنان انخفاضا قياسيا، اليوم الإثنين، في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين الجدد شخصين فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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