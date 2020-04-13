أردوغان يعلن حظر التجول يومي السبت والأحد القادمين

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، حظر التجول يومي السبت والأحد القادمين في البلاد لتجنب الفوضى، مشيرا إلى أن تركيا تحرز تقدما هاما في السيطرة على جائحة كورونا.

وقال أردوغان إن تركيا لا تعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها، لافتا إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة.

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وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة ومستمرة في الأيام المقبلة.

ولفت أردوغان إلى أنه رفض استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه.