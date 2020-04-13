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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
وصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، اليوم الإثنين، إلى عشرة آلاف و56 وفاة، وفق ما أعلن الحاكم اندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ 24 الأخيرة.
وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة، رغم أن الحاكم أفاد بأن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.
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