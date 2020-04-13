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أكثر من 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أكثر من 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك

الخليج 365 - متابعات

وصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، اليوم الإثنين، إلى عشرة آلاف و56 وفاة، وفق ما أعلن الحاكم اندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة، رغم أن الحاكم أفاد بأن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.

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