السودان يفرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال الشامل بالعاصمة الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل لـ 3 أسابيع، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 حالة.

ويأتي القرار على خلفية تسجيل وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الإثنين، 10 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 29 حالة ومئات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. Advertisements وتركت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمر الإغلاق في المدن الأخرى لتقديرات حكومات الولايات. وتتحصن الحكومة السودانية بحزمة إجراءات استثنائية لمنع تفشي كورونا، وسط تجاهل مجتمعي لاحترازات السلطات الصحية في البلاد.

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