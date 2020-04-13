مفتي السعودية يوضح كيفية الصلاة على الميت في زمن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

رد مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على مجموعة من التساؤلات، بخصوص الصلاة على الموتى في زمن النتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال عرض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على المفتي عددا من المسائل بناءً على ما ورد للوزارة من استفسارات المواطنين.

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وقال المفتي: "إن الجنائز يجب أن يُصلى عليها في المقبرة من بعض أقاربهم، حيث يؤدون بصلاتهم فرض الكفاية، وأما بقية الأقارب فيصلون في بيوتهم على ميتهم صلاة الغائب".

وأوضح آل الشيخ أن صلاة الرجل على الغائب في بيته مع أهله أمر خطير، إذا أدى إلى اجتماع كثير من الناس، حيث قد يتسبب في انتشار وباء كورونا.

وأضاف: "لا حرج في الصلاة على الغائب في بيوت متعددة لكثرة أقاربه، حتى لا يحصل الاجتماع الذي ربما بسببه ينتشر هذا الوباء الخطير".

وحول سؤال عن الذهاب إلى المقابر بغرض الصلاة على الجنازة التي دفنت في هذا الوقت، ولم يصلِّ عليها بعض الأقارب والمعارف، وذلك بعد ارتفاع المرض، فقال: "يجوز لأقارب المتوفى أن يصلوا عليه عند قبره بعد ارتفاع هذا المرض ولو طال الأمد".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قد منعت منذ انتشار كورونا إقامة صلاة الجنازة في المساجد، وقررت أن تقام في المقابر وبعدد محدود من الناس.