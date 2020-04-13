شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. 20 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 1983 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أعلنت اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة في الجزائر؛ اليوم الإثنين، عن 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا و89 إصابة مؤكدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 313 وعدد الإصابات إلى 1983 حالة مؤكدة.

وكشف الناطق باسم اللجنة جمال فورار، عن تعافي 10 مصابين؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 601. وجرى الكشف عن استمرار خضوع 1069 شخصا للعلاج بدواء الكلوروكين؛ في وقت أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن إعادة تنظيم شامل لقطاع الصحة في بلاده؛ وإقرار إجراءات جديدة لتحصين المحافظات؛ بعدما طوق الفيروس القاتل ما لا يقل عن 46 ولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. 20 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 1983 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.