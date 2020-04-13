الأردن: خفض سعر الفائدة 1.5% لتحفيز الاقتصاد بعد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 قررت البنوك التجارية في الأردن اليوم الإثنين، خفض سعر الفائدة على قروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 1.5% اعتباراً من نهاية أبريل(نيسان) الجاري، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا. وجاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بعد خفض السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس(آذار) الماضي، إلى 2.50% من 3.50%. وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين، بإصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.





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