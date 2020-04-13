كورونا يقتل 3 سجناء في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

توفي 3 سجناء أتراك بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أفاد وزير العدل اليوم الإثنين عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين. وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة إن "17 محكوماً في 5 سجون أصيبوا بالفيروس"، وأضاف "توفي 3 منهم للأسف أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى". وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعداداً لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذناً بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، حسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي. وذكر غول أن 13 مداناً مصاباً بحالة جيّدة في المستشفى، لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيراً إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة، ولم يقدم تفاصيل إضافية عن مكان وجود السجناء. وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بالفيروس، ووفاة 1200 وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة أمس الأحد. وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك اليوم، لمناقشة مشروع قانون لالإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة. وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح لأنه لا يشمل السجناء السياسيين الذين وجهت إليهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.

