ترامب يعيد نشر وسم يدعو لإقالة كبير خبراء الأمراض المعدية فاوتشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر وسم على تويتر اليوم الإثنين يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبير أمراض معدية في البلاد، والذي قال إنه كان يُمكن إنقاذ أرواح لو اتُخذت إجراءات الإغلاق مبكراً أثناء تفشي فيروس كورونا الجديد. وأعاد ترامب أمس الأحد نشر رسالة من مرشح سابق للكونغرس استشهد فيها بتصريحات فاوتشي في لقاء تلفزيوني وقال على تويتر: "حان الوقت..أقيلوا فاوتشي". وسبق أن أعاد الرئيس الجمهوري نشر تغريدات تنتقد مسؤولين أو خصوماً، بدل انتقادهم بشكل مباشر. وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب على الخبير الشهير بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب بالتعليق على استياء ترامب من فاوتشي. وبرز دور فاوتشي في قيادة مكافحة الوباء. وناقضت تصريحاته رؤية ترامب وصحح له أموراً علمية خلال الأزمة بما شمل مدى فاعلية هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على كورونا. وسأل برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على سي.إن.إن فاوتشي عن تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز وثق تحذيرات مبكرة وصلت للبيت الأبيض عن الفيروس الجديد. وأقر فاوتشي بأن تطبيق إجراءات العزل مبكراً كان سينقذ أرواحاً لكنه قال إن عدداً من العوامل يتدخل في الأمر. وقال: "بالطبع كان من الأفضل أن يكون لديك بداية مبكرة استباقاً للأحداث لكن لا أعتقد أنه يمكنك القول إننا وصلنا لما نحن فيه الآن بسبب عامل واحد فقط... الأمر معقد للغاية". وفاوتشي مستهدف من الأصل من اليمين المتطرف في البلاد بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية ترامب، وتسببت التصريحات الأخيرة في مزيد من الانتقادات. وندد ترامب أيضاً بتقرير نيويورك تايمز في عدة تغريدات نشرها أمس الأحد، ووصفه بـ "زائف".

