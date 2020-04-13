شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين: كورونا سيتفاقم خلال أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده يتفاقم وإن البلاد قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمواجهة الأزمة إذا تطلب الأمر. وأضاف بوتين خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي أن الموقف يتغير باستمرار وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار المرض.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: كورونا سيتفاقم خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.