الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين عن المصدر القول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض على المشتبه به، وبعد تفتيشه تم ضبط كمية من المواد المخدرة. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة. ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.

