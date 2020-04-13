الأردن يسمح بعمل المطاعم بعد شهر إغلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت وزير السياحة الأردنية مجد شويكة "سماح الحكومة للمطاعم السياحية بالعمل وتقديم الطعام، بشرط التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة منها". وتأتي الخطوة من قبل الحكومة الأردنية للمطاعم السياحية التي تشكل النسبة الأكبر من المطاعم في المملكة، بعد شهر من إغلاق هذه المطاعم وحظر التجول، لمنع انتشار فيروس كورونا. وأوضحت شويكة "اشتراط الحكومة أيضاً على هذه المطاعم العمل بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يزيد على 30%، إضافة إلى توزيع الطعام المطهي بدرجات عالية فقط، على أن يتم تقاضي الأجور بالدفع الإلكتروني فقط". وقالت شويكة في إيجاز صحفي أنه "تم إطلاق منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية، التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقاً للإجراءات والشروط المتبعة"، مشيرة إلى أن "دليل الإرشادات يسمح لجميع المطاعم بالمملكة التي تنطبق عليها الشروط من االتقدم لتوصيل الطعام". اضافت انه" تم تخصيص 10 ملايين دينار للحفاظ على المهن السياحية ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الازمة بـ7 ملايين دولار إضافية". واوضحت وزيرة السياحة أنه "تم إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص لهذا العام"، مشيرة إلى "إعفاء العاملين في المرافق التابعة للوزارة ودائرة الآثار العامة أيضاً من بدل الإيجارات ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية". وقالت إن "القطاع السياحي سجل نمواً العام الماضي تجاوز 4 مليارات دينار"، مستدركة أنه "حالياً من أكثر القطاعات المتضررة بالأزمة العالمية جراء فيروس كورونا".

