السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 65

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 65 حالة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 4934 حالة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 44 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 805 حالات. وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة كشف عن أن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي، مطالباً الجميع بالالتزام. وأضاف الوزير الربيعة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع، مؤكداً تزايد أعداد الإصابات في الأحياء المكتظة بالسكان. ودعا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل، مشيراً إلى تزايد الإصابات في إسكان العمال.

