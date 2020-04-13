شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: 85% من إصابات كورونا في مصر تعافت دون علاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، بشأن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكد جبور، أن مصر لديها جهاز ترصد قوي للكشف عن الاتجاه الوبائي للفيروس. ونوه ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، بأن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا. وأوضح جبور أن منظمة الصحة العالمية تتسلم بيانات محدثة يوميا من وزارة الصحة المصرية بمستجدات فيروس كورونا، مؤكدا أن 85% من الإصابات بـ كورونا في مصر تم شفاؤها بدون علاج.





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