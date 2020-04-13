شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 309 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من سكان جلقومس بمحافظة جنين. وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي، صدر عنه، عصر اليوم الاثنين، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل الخط الخضر. وأكد المتحدث أن طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحداً. وبتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى "273" إصابة في جميع محافظات الوطن ، إضافة إلى "36" إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى"309" إصابات.
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