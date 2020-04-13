مودي يلقي كلمة حول تدابير كورونا في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

يلقي رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، كلمة متلفزة الثلاثاء، حسبما ذكر مكتبه الإثنين، يتوقع أن يعلن فيها تمديد الإغلاق الذي يشمل 1.3 مليار شخص، لمواجهة وباء كوفيد 19. وذكر المكتب في تغريدة على تويتر"سيوجه رئيس الوزراء نارندرا مودي كلمة إلى الأمة في تمام الساعة العاشرة صباحا في 14 نيسان/أبريل 2020" أي عند الساعة 04,30 ت غ الثلاثاء. وينتهي الإغلاق المستمر منذ 3 أسابيع الثلاثاء. لكن مع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس العديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطاً على مودي لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد. وقررت بعض المناطق، مثل ولاية ماهاراشترا حيث تقع العاصمة الاقتصادية بومباي، تمديد الإغلاق حتى أبريل(نيسان) . وسجلت الهند حتى الآن 9152 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي أودى بـ308 أشخاص، وفقاً لأحدث حصيلة رسمية صدرت صباح الإثنين.وقد لا تكشف هذه الأرقام العدد الحقيقي للمصابين نظرا لعدد الفحوص غير الكبير. وأشار العديد من كبار المسؤوليين الإقليميين مؤخرًا إلى أن الإغلاق سيستمر لمدة أسبوعين آخرين. ولم تصدر الحكومة أي إعلان رسمي بهذا الخصوص. وقد تستفيد بعض القطاعات الرئيسية مثل الزراعة من إجراءات مخففة. وذكر الإعلام الهندي أن التشدد في تنفيذ الإغلاق جعل آلافا من شاحنات الإمداد عالقة على الطرق السريعة الهندية ولم يعد بإمكان العاملين في القطاعات الحيوية ممارسة نشاطهم المعتاد. وتعطلت الحياة في الهند منذ نهاية مارس(آذار) مع توقف وسائل النقل العام وإغلاق الحدود بين مختلف الولايات. كما تواجه قطاعات حيوية مثل شركات الأغذية صعوبات مع الإضطراب في قنوات التوريد. وحذر البنك الدولي في تقرير الأحد من أن جنوب آسيا مهدد هذا العام بأسوأ أداء اقتصادي منذ 40 عاماً بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيؤثر على جهود الحد من الفقر في المنطقة.

