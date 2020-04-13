الشرطة الألمانية تفض حفل عيد ميلاد مراهقة وتقبض على المدعوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

رغم الحظر المفروض على الاختلاط الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا، قامت شابة في العاصمة الألمانية برلين بتنظيم حفل عيد ميلادها السادس عشر في إحدى الشقق بحي ميته ليلة الأحد/الاثنين. وبحسب بيانات الشرطة على تويتر اليوم الإثنين، دعت الفتاة إلى الحفل، الذي أقامته في شقة أستأجرتها والدتها خصيصاً لهذا الغرض على ما يبدو، ويضم 31 شخصاً. وقامت الشرطة بفض الحفل ليلة أمس بعدما تلقت إخطاراً بإقامته. وقالت متحدثة إن الشرطة ألقت القبض على الفتاة وضيوف الحفل بتهمة ارتكاب مخالفات نظامية، وفقاً لقانون الحماية من العدوى. كما تعتزم الشرطة إجراء تحقيقات ضد الأم وصاحب الشقة.رغم الحظر المفروض على الاختلاط الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا، قامت شابة في العاصمة الألمانية برلين بتنظيم حفل عيد ميلادها السادس عشر في إحدى الشقق بحي ميته ليلة الأحد/الاثنين. وبحسب بيانات الشرطة على تويتر اليوم الإثنين، دعت الفتاة إلى الحفل، الذي أقامته في شقة أستأجرتها والدتها خصيصاً لهذا الغرض على ما يبدو، ويضم 31 شخصاً. وقامت الشرطة بفض الحفل ليلة أمس بعدما تلقت إخطاراً بإقامته. وقالت متحدثة إن الشرطة ألقت القبض على الفتاة وضيوف الحفل بتهمة ارتكاب مخالفات نظامية، وفقاً لقانون الحماية من العدوى. كما تعتزم الشرطة إجراء تحقيقات ضد الأم وصاحب الشقة.

