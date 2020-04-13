المكسيك: نواصل اتصالاتنا لتأمين المعدات الطبية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

صرح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، بأن بلاده تواصل الاتصالات مع العديد من الأطراف لتأمين احتياجات البلاد من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول إن "بلاده تتوقع أن تحصل اليوم على رد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي". وكشف أيضاً أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس الصيني شي جين بينج الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن المكسيك تواصل المحادثات مع الصين بشأن المعدات الطبية. وقال إنه "من المتوقع أن تكون هناك رؤية أوضح خلال الأيام القادمة بشأن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه البلاد تدريجياً في رفع الحجر الصحي المرتبط بكورونا". وسجلت المكسيك 4661 إصابة كورونا، إلى جانب 296 حالة وفاة.

