بعد بيان «أسرتي بتموت بالبطيء».. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه على الهواء: بلاش دعايا على قفانا أنزل واتحمل المسئولية

هاجمت لوجين أبنة الممثل الهارب محمد شومان والدها وطلبت منه آلا يتحدث بأسمها أو أسم أسرتها لانها هرب وتركهم منذ سنوات.

وعلقت لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، تعليق على البيان الذى أصدره والدها ونشرته قناة الجزيرة، ويدعى فيه اعتقال قوات الأمن لابنه وشقيقه محملهم المسئولية بشأن ما يتعرضان لهما، قائلة: “أنا بناشد الحكومة المصرية عاوزه اشيل أسمه من البطاقة”.



وأضافت لوجنن شومان عبر صفحتها على موقع التواصل الغجتماعى “فيس بوك”: “اللى أصدر بيان النهاردة بيدعى فيه أن عائلته بتموت بالبطىء، على صفحتة الرسمية بيناشد فيه السطات المصرية أنها تنقذ أسرته إلى بتموت بالبطىء، أسرته إلى هيا انا وأختى أميرة وأحمد، ويتم الأفاج عن أخويا بدون شروط ، أولا احنا مش أسرتك انتا مجرد أسم على البطاقة أحنا ليست لينا أى علاقة بيك ، أنتا مجرد اسم على البطاقة، وليست لينا علاقة أوصلة بيك، منذ 5 سنوات، أبنك الى تخليت عنه وهو عنده سنة ونصف، وإلى اتربى مع مامته”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأضافت ابنة محمد شومان فى الفيديو: “إنت مش رب أسرتنا، واحنا رب أسرتنا أمنا، وانت مش مسئول عننا، ولا مسئول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا، وأنتا تتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا، وهو بيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه ما فيش صلة بيك تماما، وهيطلع ماتدخلش أرجوك، ولو عاوز تعمل صورة الأب، اللى هو عاوز ينقذ أولاده انزل وواجه ده بنفسك بس ماتبقاش قاعد فى بلد تانية وتتكلم باسمنا.

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وتابعت لوجين: “حاولنا نشيل اسمك ونرفع قضايا بس ماعرفناش وبنوجه رسالة للسلطات لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده خليكوا معانا احنا بنحاول، وأرجوك ماتتكلمش بلسانا، وماطلعش بيانات تانى انت بتعمل ده بس علشانك فقط.. أنت بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا”.

واختتمت ابنة الفنان الهارب: “مش عارفة أقولك ايه الحقيقة أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطئ، ووجوده أذى لينا، احنا موجودين هنا بإرادتنا، مافيش أذى من الدولة علينا، وجودك هو الأذى الوحيد فى حياتنا، احنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك”.