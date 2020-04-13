الصحة التركية: 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1296 شخصاً.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 61 ألفا.
كما أفادت بشفاء 511 شخصاً كانوا أصيبوا بالفيروس، لترفع حصيلة المتعافين إلى حوالي 4 آلاف شخصاً.
في السياق، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم إلى أن "بلاده تحرز نقدماً في السيطرة على وباء كورونا، وهي في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة".
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