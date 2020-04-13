النقل العراقية تجلي 447 من رعاياها العالقين في السعودية وماليزيا

أعلنت وزارة النقل العراقية إجلاء 447 من رعاياها العالقين في ماليزيا والسعودية، بعد يومين من قرارها فتح الأجواء وتسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.
وكانت السلطات العراقية أقرت في وقت سابق، خطة تهدف إلى إعادة المواطنين الراغبين بالعودة بعد تعليق حركة الطيران بين الدول، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم، استئناف الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي، موضحاً أن "العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم، لغرض التأكد من سلامتهم من الفيروس من قبل اللجان المختصة المتواجدة في جميع المطارات العراقية".
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