أردوغان يعلن حظر تجول يومي السبت والأحد المقبلين في إطار مواجهة كورونا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، "حظر التجوال يومي السبت و الأحد المقبلين"، ضمن الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​.

وأكد أردوغان أن بلاده "ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا"، مشيرا إلى أن "أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة ومستمرة في الأيام المقبلة".

كما لفت إلى أن "السلطات تحرز تقدماً في السيطرة على وباء كورونا، وهي في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة"، مشدداً على أن "​تركيا​ لا تعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها". وأفاد بأنه "رفض استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه".