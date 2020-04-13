عبود: ندعو المعلمين الذين لم يتقاضوا رواتبهم إلى إيقاف التعليم عن بعد

أشار نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، إلى أنه "اذا أردنا إكمال المنهج الدراسي من دون تكثيف، نحن بحاجة إلى 40 أو 50 يوم، وفي هذا السياق ستكون ​الإمتحانات الرسمية​ بعد شهر آب".

ولفت عبود، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "في المدارس التي لم يتقاضى المعلمون جزء من رواتبهم، نحن ندعوهم إلى وقف التعليم عن بعد، وعدم التعامل مع الإدارة، أما بالنسبة للمعلمين الذين تقاضوا نصف رواتبهم، فالأمر يعود إليهم".

كما أشار إلى أنه "لا يعلم إن كان القرار الذي صدر عن ​مصرف لبنان​، والذي يتيح للمؤسسات الإستفادة من القروض من دون فوائد، يمكن للمدارس الاستفادة منه"، منوّهاً بأنه لا يعلم أيضاً إن كانت المدارس ستتمكن من فتح ابوابها عن انتهاء هذا الفيروس.