أعلن "حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، في بيان، أنه لمناسبة 13 نيسان وجه رسالة إلى اللبنانيين "في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن"، عبر "اضاءة 2020 شمعة رسمت على أرض ​ساحة الشهداء​ عبارة: بصمودنا وتضامننا يحيا لبنان، وإلى جانبها تم بسط ​العلم اللبناني​ العملاق الذي كان وقعه آلاف اللبنانيين في خلال ​الثورة​، وذلك في تعبير عن ​السلام​ والتضامن والأمل بالعبور من هذه المرحلة العصيبة إلى لبنان أفضل في أسرع وقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر حزب الكتائب أضاء 2020 شمعة في ساحة الشهداء: "بصمودنا وتضامننا يحيا لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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