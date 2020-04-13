نقيب مستوردي المواد الغذائية: تأمين حاجيات البلد يتطلب تسهيلات من الدولة

أشار نقيب مستوردي المواد الغذئية ​هاني بحصلي، إلى أنه "يهمنا أن نتمكن من تأمين العملة الأجنبية للتحويل، من دون أن يكون هناك قيود مبرحة مفروضة علينا من ناحية التخليص".

وشدد بحصلي، خلال حديث تلفزيوني، على أنه "عندما تسهل ​الدولة​ لنا التخليص، يمكننا تأمين كافة حاجيات البلد"، لافتاً إلى أنهم طلبوا من الوزارة "تخليص البضائع عن طريق مستندات، لكن لم يصلنا جواب بعد".

كما نوّه بأن "المصانع في الخارج تعمل على نسب انتاجية أقل من المعتاد، كذلك البواخر لم تعد تأتي ممتلئة إلى ​لبنان​، الأمر الذي زاد مدة إيصال البضائع".

بموازاة ذلك، أفاد نقيب أصحاب السوبر ماركت ​نبيل فهد​، إلى أن "هناك مشكلة ستحصل بعد شهربن بتأمين المواد الغذائية في السوق اللبنانية".