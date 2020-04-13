أبو فاعور: عشوائية خطة الحكومة لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس

أفاد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل ابو فاعور​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "عشوائية خطة ​الحكومة​ لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس"، مشيراً إلى أن "اموات يحتاجون للمساعدة النقدية وموظفون حاليون ومتقاعدون في ​القطاع العام​ يقبضون رواتبهم، فيما فقراء محقون لا ترد أسماؤهم وتسييس عبر لوائح حزبية واستبعاد لقاعدة معلومات وزارة الشؤون ولدورها بالكامل، لكن الحكومة مستقلة وشفافة".

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