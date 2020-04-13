كنعان: الحل لأزمة المستشفيات الخاصة يكون بقانون برنامج لإنهاء الديون المتراكمة

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​، النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أن "الحل لأزمة ​المستشفيات الخاصة​ يكون بقانون برنامج لإنهاء الديون المتراكمة واعتمادات اضافية سريعة لتحديد دفعات شهرية للكلفة التشغيلية".

ولفت كنعان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "أول قانون حتى نسدد الديون المتراكمة يكون على 5 سنوات، لكن الآن استثنائيا نتفاوض عليه مع المستشفيات و​وزير المالية​"، موضحاً أن "اليوم هناك فاتورة تتراكم كل شهر، ولا تستطيع المستشفيات دفعها من دون أن يسددوا جزءاً منها كل شهر".

من جهته، شدد نقيب المستشفيات الخاصة ​سليمان هارون​، على أنه "يعلم أن الدولة لا يمكنها إعطاء ألفي مليار ليرة، لكن يمكنها على الأقل تسديد مستحقات عام 2019 على دفعتين".