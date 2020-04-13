كنعان: الحل لأزمة المستشفيات الخاصة يكون بقانون برنامج لإنهاء الديون المتراكمة

أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "الحل لأزمة المستشفيات الخاصة يكون بقانون برنامج لإنهاء الديون المتراكمة واعتمادات اضافية سريعة لتحديد دفعات شهرية للكلفة التشغيلية".
ولفت كنعان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "أول قانون حتى نسدد الديون المتراكمة يكون على 5 سنوات، لكن الآن استثنائيا نتفاوض عليه مع المستشفيات ووزير المالية"، موضحاً أن "اليوم هناك فاتورة تتراكم كل شهر، ولا تستطيع المستشفيات دفعها من دون أن يسددوا جزءاً منها كل شهر".
من جهته، شدد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، على أنه "يعلم أن الدولة لا يمكنها إعطاء ألفي مليار ليرة، لكن يمكنها على الأقل تسديد مستحقات عام 2019 على دفعتين".
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