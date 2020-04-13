بيروت الحكومي: جميع المصابين بكورونا وضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​د Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 28 إصابة، وأنه "ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 80 حالة شفاء".

كما أعلن أنه "بناء لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​، تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا، وإبلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".

وأكد "أن جميع المصابين بفيروس كورونا، يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج".