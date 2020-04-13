نتأنياهو يعلن فرض اغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد وحتى الخميس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فرض اغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد وحتى الخميس، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، وفي 4 مسنّين جراء إصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في اسرائيل إلى 109، بحسب ما ذكرت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.
والضحايا هم: مسنّ (78 عامًا) توفّي في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّة (80 عامًا) توفيت في مشفى هداسا عين كارم في القدس، ومسنّتان (96 و81 عامًا) ويعانون جميعًا من أمراض سابقة.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي الفييروس إلى 11,145.
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