بلدية برجا: تسجيل إصابة جديدة بكورونا مثبتة مخبريا و4 حالات شفاء

أعلنت ​لجنة الصحة​ التابعة لخلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، في تقريرها العشرين، أنه خلال ال24 ساعة الماضية "تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس مثبتة مخبريا، وان عدد ​حالات​ الشفاء بلغ 4 حالات".

وأشارت إلى ان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 13 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، وحالة وفاة واحدة "حتى ​الساعة​"، وأنها تنتظر نتيجة حالتين مخالطتين.

وأكدت اللجنة أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".