أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها العشرين، أنه خلال ال24 ساعة الماضية "تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس مثبتة مخبريا، وان عدد حالات الشفاء بلغ 4 حالات".
وأشارت إلى ان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 13 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، وحالة وفاة واحدة "حتى الساعة"، وأنها تنتظر نتيجة حالتين مخالطتين.
وأكدت اللجنة أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: تسجيل إصابة جديدة بكورونا مثبتة مخبريا و4 حالات شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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