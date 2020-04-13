محكمة في لوكسمبورغ تمنع تحويل اموال ايرانية مجمدة الى الولايات المتحدة

أمرت محكمة في لوكسمبورغ بحظر تنفيذ طلب أميركي بتحويل 1,6 مليار دولار من الأصول الإيرانية الى ضحايا هجمات 11 أيلول.
وجاء في البيان الرسمي في لوكسمبورغ ان محكمة استئناف أقرت أن الطلب الأميركي بمصادرة تلك الأموال "مرفوض" لأن نوع الحساب المعني "لا يمكن مصادرته" بحسب قانون لوكسمبورغ.
وجاء القرار تأكيداً لتصريح الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد بأن بلاده حققت "انتصارا قانونياً بتمكنها من تحرير ارصدة ايرانية مجمدة في لوكسمبورغ منذ فترة طويلة بناء على طلب أميركي".
وكان روحاني قد أكد أن "مصرفنا المركزي ووزارة الخارجية تمكنا مؤخرا من تحقيق نصر جيد جداً في معركة قانونية".
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