LBCI: وزيرة العدل ستحيل مشروع التشكيلات القضائية إلى وزيرة الدفاع مع ملاحظاتها عليه

ذكرت معلومات للـLBCI أن وزيرة العدل ماري كلود ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع ملاحظاتها عليه الى وزيرة الدفاع المعنية به بموجب المادة ١٣ من قانون القضاء العسكري على ان يحال بعدها الى وزير المال ثم الى رئيس الحكومة ومنه الى رئيس الجمهورية.
وأشارت المعلومات الى أن ما يحكى عن التداول به في جلسة مجلس الوزراء غدا غير دقيق لأنه اصلا مرسوم عادي لا يُتخذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء .
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