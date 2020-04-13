LBCI: وزيرة العدل ستحيل مشروع التشكيلات القضائية إلى وزيرة الدفاع مع ملاحظاتها عليه

ذكرت معلومات للـLBCI أن وزيرة ​العدل​ ماري كلود ستحيل مشروع ​التشكيلات القضائية​ مع ملاحظاتها عليه الى وزيرة الدفاع المعنية به بموجب المادة ١٣ من قانون ​القضاء العسكري​ على ان يحال بعدها الى وزير المال ثم الى رئيس ​الحكومة​ ومنه الى ​رئيس الجمهورية​.

وأشارت المعلومات الى أن ما يحكى عن التداول به في جلسة ​مجلس الوزراء​ غدا غير دقيق لأنه اصلا مرسوم عادي لا يُتخذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء .