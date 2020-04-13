3 نتائج إيجابية لأفراد من عائلة مصاب بكورونا من الدفاع المدني في حلبا

أفادت معلومات صحافية بأن نتائج فحوصات الـpcr لعدد من أفراد أسرة عنصر ​الدفاع المدني​ في مركز حلبا المصاب بفيروس COID- 19 "ف. س"، والمخالطين له، أظهرت أن زوجته وابنه وابنته مصابون أيضا، ليرتفع بذلك عدد الحالات المثبتة اصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد في محافظة عكار، إلى 24 مصابا.

وكانت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 اصابة. واوضحت ان الاصابات هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل اي اصابة من المغتربين الوافدين.

ولفتت الوزارة الى انه لم يسجل يوم امس اي حالة وفاة جراء الفيروس. واوضحت انه حتى الساعة يوجد 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.