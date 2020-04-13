أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل ​إيطاليا​ 566 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع غجمالي عدد الوفيات إلى 20465 شخصاً. وأشارت السلطات إلى أنها سجلت 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 159516 حالة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيطالية تسجل 566 وفاة جديدة ليتخطى إجمالي الوفيات الـ 20 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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