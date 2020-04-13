وصلت قبل قليل إلى مطار بيروت الدولي طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، تقل 131 لبنانيا عائدة من فرنسا.
وعلى الفور، باشرت الفرق الطبية في المطار، بالاجراءات المعتمدة لمراحل العودة، والتدقيق باستمارات العائدين والمعلومات الصحية الخاصة بهم، ويتولى ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، بالتدقيق بالاستمارات والمعلومات.
وسوف ينتقل العائدون عبر باصات النقل المشترك، إلى الفنادق المخصصة لهم، ريثما تظهر نتائح فحوصاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة من باريس تقل 131 عائدا إلى مطار بيروت الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.