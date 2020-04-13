وصول طائرة من باريس تقل 131 عائدا إلى مطار بيروت الدولي

وصلت قبل قليل إلى ​مطار بيروت الدولي​ طائرة تابعة لشركة طيران ​الشرق الأوسط​، تقل 131 لبنانيا عائدة من ​فرنسا​.

وعلى الفور، باشرت الفرق الطبية في المطار، بالاجراءات المعتمدة لمراحل العودة، والتدقيق باستمارات العائدين والمعلومات الصحية الخاصة بهم، ويتولى ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، بالتدقيق بالاستمارات والمعلومات.

وسوف ينتقل العائدون عبر باصات النقل المشترك، إلى الفنادق المخصصة لهم، ريثما تظهر نتائح فحوصاتهم.