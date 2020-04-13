عبد الرحيم على: أردوغان يستغل انشغال العالم بكورونا ويغرق ليبيا بالمرتزقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يستغل انشغال دول العالم بوباء فيروس كورونا، ويواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب مليشيات قوات الوفاق ضد الجيش الليبي.

وقال فى بيان له منذ قليل: "تركيا ترسل أسلحة إلى ميليشيات طرابلس، رغم قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا"، مطالبا الدول الفاعلة فى العالم، ومجلس الأمن الدولى، بتحمل مسئوليتهم القانونية لمنع التدخل التركى فى ليبيا، وترك الشأن الليبى لليبيين.

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وأوضح النائب، أن التدخل التركى فى تركيا، يهدف لتحقيق مطامع "أردوغان" فى رسم خريطة جديدة لهذا البلد الغنى بالبترول، على نحو يخدم مصالحه، وهو ما يهدد الأمن القومى العربي.

وطالب الدكتور عبد الرحيم، جامعة الدول العربية، باتخاذ موقف قوى ضد الداعمين للإرهاب فى ليبيا، والذين يغرقون ليبيا بالمرتزقة.