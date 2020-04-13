شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان": تصريحات "الصحة العالمية" عن مصر شهادة عالمية بقدرة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن تصريح جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج، هو شهادة دولية بأن مصر استطاعت أن تواجه الفيروس بشكل علمى، وأنها متفوقة على نظرائها حول العالم، في كيفية التعامل معه.

وأضاف "السعيد" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن كافة مؤسسات الدولة تعزف الآن سيمفونية متكاملة، كلاً في مجاله، للتعامل معه من كافة النواحى، واضعة في اعتبارها المواطن والحفاظ على صحته في الأولوية الأولى، مشيراً إلى أن الدولة أيضاً وفرت مظلة هائلة من الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، لافتاً إلى أن مصر أثبتت أنها دولة كبيرة وقادرة على المواجهة في أي سيناريو.

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وقال "جبور" فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية ، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقنى للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحى في أسوان.