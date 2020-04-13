شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": عقوبات رادعة ضد استخدام كورونا ببرامج المقالب الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة لم تتلق أى طلب حتى الآن للحصول على تصاريح مزاولة مهنة لتقديم أى برامج مقالب أو دينية فى شهر رمضان الكريم، مضيفًا أن أى شخص يقدم نشاطاً إعلامياً لابد أن يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة مهنة .

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البرامج الترفيهية جرعة مطلوبة جدا فى شهر رمضان الكريم و خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من أزمة فيروس كورونا ، مضيفا أن تلك البرامج سيكون لها عوائد على المواطنين و للتخفيف عنهم.

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وأشار طارق سعدة إلى أنه من باب الصحة النفسية الإعلامية، يجب أن يكون هناك برامج ترفيهية ودراما مسلية وقوالب كوميدية، متابعا: "من سيسخدم أزمة كورونا فى برامج المقالب فى التجريح أو الاستخفاف سيكون جزاءه كبير، و لكن أن تستخدم البرامج فى تصحيح بعض الأوضاع المغلوطة لدى الكثيرين وحث المواطنين على التعامل مع المريض بمنتهى التألف، وأن يكون هناك روح تكافليه ، يجب أن ترسى البرامج قواعد تحث على التكاتف و التعاون وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، خاصة عقب نفور البعض من مريض الكورونا".