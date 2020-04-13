"رسالة من هذا الرقم فقط".. تعليمات جديدة من القوى العاملة جديدة بشأن منحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن منظومة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، اليوم الاثنين، كانت رائعة من حيث التزام المواطنين، وكانت صورة حضارية كشفت مدى التزام المواطنين وجهود الحكومة في صرف المنحة، مشيرًا إلى أنه انتشرت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تكذبيها والتعامل معها.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن الرقم الذي سترسل منه رسالة بمصرف المنحة، هو رقم 2030 وأي رسالة تأتي من أي رقم آخر هي رسالة غير صحيحة.
وتابع سعفان، أنه غدًا الثلاثاء، سيشهد صرف المنحة للفئة العمرية ما بين 25 سنة حتى 50، مشيرًا إلى أن عدد الذين صرفوا اليوم المنحة هم حوالي 50% ممن أرسلت لهم الرسائل على هواتفهم المحمولة بشأن صرف المنحة.
وواصل سعفان، أنه من لم يصرف المنحة اليوم، ستصله رسالة نصية على هواتفهم المحمولة وسيجري الصرف لهم بداية من يوم 26 أبريل حتى 29 من الشهر نفسه.
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