الأردن يسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي 391 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة في الأردن، مساء اليوم الاثنين، خلال الإجاز الصحفي اليومي، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 391 حالةً.

وقال جابر، أن وزارة الصحة، سجلت حالتي إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 391 إصابةً.