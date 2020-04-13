الأردن يسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي 391 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة في الأردن، مساء اليوم الاثنين، خلال الإجاز الصحفي اليومي، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 391 حالةً.
وقال جابر، أن وزارة الصحة، سجلت حالتي إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 391 إصابةً.
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